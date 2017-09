Trucker die zesjarig jongetje doodreed moet naar de rechter

Brugge -

De Nederlandse vracht­wagenchauffeur (59) die kleuter Yamen (6) in februari aan de schoolpoort in Brugge doodreed, zal binnenkort voor de politierechter verschijnen. Een deskundige heeft geoordeeld dat hij in de fout ging. “Het proces zal nog dit jaar plaatsvinden”, klinkt het bij het parket. “De deskundige stelde een verslag op en stelt heel duidelijk dat de chauffeur het jongetje had moeten opmerken. Hij is vertrokken toen hij nog op het zebrapad aan het ­oversteken was.”