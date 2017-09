Trein kan niet stoppen in Centraal Station en ramt stootblok: drie gewonden

Antwerpen - In het Centraal Station in Antwerpen heeft vrijdagavond een treinongeval plaatsgevonden. “De trein reed het station binnen en kon om een voorlopig onduidelijke reden niet op tijd stoppen”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie. Drie personeelsleden raakten lichtgewond.

Het incident vond plaats om 22.18 uur. De trein van Hasselt naar Antwerpen-Centraal ramde het stootblok op spoor 2 en belandde tegen een paal. “Daarbij vielen drie lichtgewonden, het gaat om de bestuurder en twee treinbegeleiders”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Op de trein zat een tachtigtal passagiers. Geen van hen raakte gewond. Alle passagiers werden meteen van de trein gehaald en opgevangen in het station. Twee mensen werden ter plaatse gecontroleerd omdat ze sterk onder de indruk waren van het incident.

De oorzaak zou een technisch defect zijn waardoor de trein niet volledig in de remmen is kunnen gaan. De trein ramde het stootblok aan het einde van het spoor en werd daardoor een eind omhoog geduwd.

Spoor 2 onbruikbaar

Vrijdagavond waren de sporen op de bovenste twee verdiepingen afgesloten op politiebevel. De hinder voor de reizigers bleef op dit late uur wel beperkt. Voor zaterdag verwacht de NMBS dat alleen spoor 2 onbruikbaar zal zijn. “De eventuele vertragingen zullen allicht meevallen”, zegt Temmerman.

Wanneer de zwaar beschadigde trein van de sporen wordt gehaald, is nog niet duidelijk. Ook de schade aan de infrastructuur in het station moet nog verder worden bekeken. In elk geval zijn de bovenleidingen op spoor 2 geraakt door de klap en moeten die worden hersteld om het treinverkeer er weer mogelijk te maken. Bij het stootblok brak de grote cilinder af en moest de brandweer gelekte hydraulische olie uit het blok komen opkuisen. Ook de rampencoördinator van de stad Antwerpen kwam ter plaatse om de schade op te meten.