Union en OH Leuven doen Cercle en Beerschot een pleziertje met 0-0

Union en Oud-Heverlee Leuven hebben vrijdagavond op de zesde speeldag van de heenronde in de Proximus League (1B) de punten gedeeld. In het Koning Boudewijnstadion eindigde de partij op 0-0.

Union liet zo de kans liggen om over OH Leuven naar de derde plaats te springen. De Leuvenaars staan op de derde plaats met 9 punten, evenveel als Cercle Brugge. Union verzamelde een punt minder en is vierde.

Zaterdag ontvangt leider Beerschot Wilrijk het nog steeds zegeloze Westerlo. Ook Tubeke en Lierse gaan in een onderlinge confrontatie op zoek naar hun eerste overwinning in de competitie. Zondag sluiten Roeselare en Cercle Brugge de speeldag af met een West-Vlaamse derby op Schiervelde.

