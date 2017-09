Verboden ‘Thuis’ te zeggen op VTM

Medialaan, moederbedrijf van VTM, heeft een reclamespot ­laten censureren waarin de naam van de Eén-soap ‘Thuis’ valt. Daar waar de rivaal van ‘Familie’ wordt vernoemd, is een biep te horen.

Donderdagavond in één van de ­reclameblokken op Vitaya, en binnenkort ook op VTM: een spot voor het weekblad Primo/TV-Gids. ­“Hallo, mijn naam is Tine Priem, ­beter bekend als Tamara uit *biep*. En ik kan jullie aanraden om vanaf nu de Primo te kopen.” Waar de biep te horen is, had dus normaal de naam van de Eén-soap Thuis moeten vallen. “Dat hebben we gedaan op vraag van Medialaan”, zegt Vic Dennis, hoofdredacteur van Primo. In een gelijkaardige spot mag Kürt Rogiers (Lars) Familie wél ver­melden.

Even luidop nadenken: Vitaya valt onder Medialaan, dat VTM als vlaggenschip heeft. Jawel, de zender die Familie uitzendt. De grote concurrent van Thuis, dus. De strijd tussen beide soaps werd enkele weken geleden aangescherpt, toen bekend raakte dat Janine Bischops – oerpersonage uit Thuis, tot ze daar uit onvrede opstapte – een rol krijgt in Familie.

Hier hoort u de reclamespot mét biep:

En hier zonder:

Te streng

Bij Medialaan bevestigen ze dat ze Primo verplicht hebben de naam Thuis te biepen. “Onze salesafdeling beoordeelt elke spot aan de hand van richtlijnen”, zegt woordvoerster ­Sara Vercauteren. “Een van die ­regels: als er beelden worden gebruikt, dan moeten die uit onze tv-programma’s komen. Dat is een ­logische richtlijn, want het is vreemd om een programma van de concurrentie te promoten.”

Een fictief voorbeeld: als Proximus of Telenet een digirecorder aanprijst, dan moet dat met fragmenten uit Familie en niet uit Thuis. “In dezelfde filosofie heeft de sales­afdeling geoordeeld dat Tine Priem Thuis niet mag uitspreken. Vandaar het biepje”, aldus nog Vercauteren. “Het is een kwestie van inter­pretatie. Achteraf bekeken had het misschien niet zo streng toegepast moeten worden.”

Medialaan benadrukt dat er buiten reclameblokken gerust naar Thuis mag worden verwezen in gewone tv-programma’s. Zonder biep.

Grappig detail: Tine Priem heeft twee jaar geleden nog Anja gespeeld in Familie, al ging het toen om een bescheiden rol.