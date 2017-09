Teddy Chevalier : “Zelfs al scoor ik tegen Anderlecht 3 keer, ik juich niet. Ik juich nooit meer”

Die Teddy Chevalier toch, de ‘ster’ van KV Kortrijk. Al zijn hele carrière een bad boy. “Jawel, het was wel eens terecht wat men mij verweet.” Maar nu is hij 30 jaar en papa van een dochtertje van twee maanden: einde zotte verhalen. Nu alleen nog leren juist parkeren en goals vieren.

Het Guldensporenstadion laait deze namiddag op: bij Anderlecht stormt het en Kortrijk wil nog eens van zich laten spreken. Het is er koud noch warm: 8 op 18 is niet helemaal comfortabel, maar het spel is wel sterk verbeterd. “ De hoofdreden van de teruggekeerde rust aan de Kouter: de discipline onder coach Yannis Anastasiou. “Ohlala, de coach is streng. Zondag nog had ik een boete aan mijn been omdat ik mij geparkeerd had op een plaatsje van de staf. Niet zo’n grote boete, maar ik bedoel maar: zijn regels moeten gerespecteerd worden. Maar dat is goed. Ik ben voor discipline.”

Zegt Teddy Chevalier. Met een ontwapenende stelligheid. “Ja, geloof me maar, ik ben rustiger geworden. Ik ben intussen 30 jaar en sinds twee maanden papa van een dochtertje, Lena.En ik was altijd al een zachter mens naast dan op het veld. Ja, het was wel eens terecht wat men mij verweet. Zonder die slechte reputatie en een paar verkeerde raadgevers was ik misschien bij een grote club geraakt. Maar ik heb nergens spijt van.”

Onverbeterlijk? Maar neen, zo bleek vorige speeldag in Waregem. Waar Chevalier weer scoorde, maar ostentatief weigerde te juichen en achteraf plechtig verklaarde: “Ik wil al die beledigingen niet meer in het voetbal.”

Zie je wel: 30 jaar en papa geworden. “Ik vertel je nog iets meer. Al maak ik straks tegen Anderlecht drie goals, ik zal wéér niet juichen. Ik heb namelijk besloten nooit meer te juichen bij een goal. Allez, tot ik mijn doel heb bereikt.”

“Hoeveel goals? Vertel ik niet. En waarom geen gejuich meer? Ik bel je als het zover is.”