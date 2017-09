Egoïsme voor doel stoort Club-trainer Leko en aanvoerder Vormer

Club Brugge won vrijdavond met 2-0 van KV Mechelen, maar die score had eigenlijk nog hoger kunnen/moeten oplopen. Vooral in de tweede helft verkozen de Brugse aanvallers (Diaby, Wesley, Limbombe en de ingevallen Dennis) te vaak om zelf te schieten in plaats van een medemaat aan te spelen die in een grote scoringspositie stond.

“Na rust heb ik een tijd lang honger, wil en killerinstinct gemist”, analyseerde trainer Leko achteraf. “Als speler van Club Brugge moet je blijven zoeken naar méér, naar die derde en vierde goal. Ambitie, dát wil ik zien.” Wat hij minder wou zien, was egoïsme voor doel. “Het laatste halfuur gingen sommige spelers te veel voor eigen succes. Met die mentaliteit kan ik niet blij zijn. Je moet altijd respect hebben voor je ploegmaats. Als die vrijstaan, moeten ze de bal krijgen. Dat is een basisregel in het voetbal, dat leer je bij de U14 en U16.”

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer gaf twee assists maar had zelf ook kunnen scoren. Bij een tegenaanval had Dennis geen oog voor de Nederlander of Vossen. “Dat is niet logisch, je moet denken aan het teambelang. Als we het goed hadden uitgespeeld, konden we met 4-0 of 5-0 winnen. Of er een probleem is? Helemaal niet, alles zit goed bij ons, hoor. We hadden genoeg kansen, alleen moesten we iets zakelijker zijn.”