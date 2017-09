CLUBNIEUWS. Kums opnieuw op de bank, Condom niet veilig

Anderlecht speelt zaterdagavond zijn zevende competitiematch op het veld van KV Kortrijk. Sven Kums zit wel in de paars-witte selectie, maar zal niet in de basis starten. Niet alleen voor Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is het zondag erop of eronder, ook voor Eupen-trainer Jordi Condom. Een overzicht van het clubnieuws van onze eersteklassers.

ANDERLECHT. Kums op de bank, Beric in selectie

Voor het duel op Kortrijk zijn er dit keer geen verrassende beslissingen bij Anderlecht. René Weiler en Sven Kums zijn nog on speaking terms en ondanks zijn rode kaart op Bayern en bergen kritiek van Weiler zit Kums gewoon in de selectie. Wel is het zo dat de toptransfer in het Guldensporenstadion op de bank begint. Dendoncker en Trebel krijgen de voorkeur.

Voorts is ook aanwinst ­Robert Beric voor het eerst bij de ­18-koppige kern. De voorbije twee wedstrijden moest de Sloveense spits toekijken, maar op training liet hij toch een positieve indruk. Mogelijk past Weiler zijn spelsysteem aan om hem in te passen. Dat betekent niet dat Harbaoui afvalt. Zijn komst gaat ten koste van Sowah. Ook de geblesseerde Najar en Kara zitten niet in de selectie, net als aanwinst Josué Sa, die zich nog niet klaar toont voor het grote werk. Opvallend: na zijn goede prestatie op Bayern staat Matz Sels toch in de goal ten koste van Boeckx.

EUPEN. Condom niet veilig

Niet alleen voor Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is het zondag erop of eronder, ook voor Eupen-trainer Jordi Condom zou een nieuwe nederlaag wel eens het einde kunnen betekenen na twee totale wanprestaties tegen Lokeren (3-0) en W.-Beveren (5-1).

“Of het mijn laatste match kan zijn? Dat is een vraag voor de clubdirectie”, liet Condom weten. “In het trainersvak weet je dat die kans altijd bestaat. De afgelopen jaren heb ik moeilijke periodes altijd kunnen rekenen op de steun van de club. Mijn opdracht is het team voor te bereiden om zondag te winnen. Ik ben er ook van overtuigd dat we een goede prestatie zullen afleveren. Wat er daarna gebeurt, zullen we moeten afwachten.”

AA GENT. Mitrovic paar weken kwijt

Bij AA Gent ontbreekt Stefan Mitrovic tegen Oostende. Uit een scan bleek dat de Servische verdediger een scheurtje in de mediale band opliep en enkele weken out is. De huur van centrale verdediger Noë Dussenne in de laatste dagen van de mercato was dus geen overbodige luxe. Recordtransfer Franko Andrijasevic kon deze week alle trainingen afwerken, maar heeft nog een fysieke achterstand goed te maken. Danijel Milicevic moest afgelopen week een training overslaan door een sluimerende achillespeesblessure, maar ondervindt geen hinder meer.

MOESKROEN. Rednic over bondscoachschap Roemenië: “Het is delicaat”

Moeskroen-trainer Mircea Rednic is samen met Cosmin Contra (Dinamo Boekarest) dé topkanidaat om de nieuwe bondscoach van Roemenië te worden. Er staat een clausule in het contract van Rednic dat hij weg kan voor een gelimiteerd bedrag. Wellicht komt er pas een beslissing na het weekend, want zondag speelt Moeskroen tegen Zulte Waregem. Daarom wilde Rednic er zelf niet te veel over kwijt.

“Begrijp me, het is op dit moment te delicaat om er iets over te zeggen. Het is niet de eerste keer dat mijn naam wordt genoemd voor de positie van Roemeens bondscoach. Als je weet wat ik daar heb neergezet als speler en als trainer...” De directie van Moeskroen zegt dat ze nog niet benaderd is door de Roemeense bond.

ANTWERP. Vargas naar Australië

Ronald Vargas staat op het punt een contract te tekenen bij het Australische Newcastle Jets. De Venezolaan, die tussen 2008 en 2014 in ons land aan de slag was bij Club Brugge en Anderlecht, trainde in augustus een tijdje mee bij Antwerp, maar kreeg daar geen contract.