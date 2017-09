Vicepremier Didier Reynders: “We hebben kapitaal nu wel genoeg belast. Het is welletjes geweest”

“Voor mij is het welletjes geweest. We hebben kapitaal nu genoeg belast.” De discussie over de pensioenhervorming is nog niet uitgeklaard of Didier Reynders (MR) haalt al een ander heet hangijzer in de onderhandelingen over de federale begroting aan: de effectentaks. “Ik denk dat we de limieten nu echt wel bereikt hebben”, aldus de vicepremier in Het Laatste Nieuws.

Wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan, moet daar voortaan 0,15 procent taks op betalen. Dat is kortweg de effectentaks. Wie ‘maar’ 499.999 euro heeft staan, betaalt geen cent. En voor vennootschappen geldt de belasting niet. Waardoor heel wat vermogende personen er volgens fiscaal expert Michel Maus de dans toch zullen ontspringen.

De regering - met CD&V voorop - hoopt dat de taks 254 miljoen euro zal opbrengen, maar kenners vrezen dat het op een sof zal uitdraaien. “Ik heb tijdens de onderhandelingen (van het Zomerakkoord, nvdr.) al gezegd dat je beter met oplopende belastingschalen werkt”, aldus Reynders in Het Laatste Nieuws. “Het is anders gelopen. Maar sowieso wachten we nu op het advies van de Raad van State. Als die oordeelt dat er sprake is van discriminatie, zullen we de methodiek moeten aanpassen en kunnen er misschien toch nog schalen komen.”

“Kijken naar buurlanden”

Hij was er geen voorstander van, maar toch is de taks erdoor gekomen. Hoe komt dat? “Het was een eis van CD&V. In combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting was het voor ons nog verdedigbaar. Al denk ik dat we de limieten van het belasten van kapitaal nu echt wel bereikt hebben”, zegt de liberaal. “Wat de aanhangers van rechtvaardige fiscaliteit vaak vergeten te zeggen, is dat de roerende voorheffing de voorbije jaren al verdubbeld is, van 15 naar 30 procent. Daar komt nu de effectentaks nu nog eens bovenop. Voor mij is het nu welletjes geweest. We moeten ook attent zijn voor wat er in onze buurlanden aan het gebeuren is. Frankrijk gaat de belastingen op vermogen weer verlagen.”

Zelfs als de effectentaks minder opbrengt dan verwacht, is Reynders een tegenstander van een verhoging van de tarieven. “Ik ga uit van een correcte opbrengst. Maar je mag nooit uitsluiten dat mensen hun gedrag veranderen, hé. Ze kunnen overstappen naar andere financiële producten. Maar ook in dat geval zeg ik: de limiet is bereikt, er moet niets meer bijkomen.”