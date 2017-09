Ze is amper twee weken oud, maar baby van Serena Williams zit al op sociale media

Serena Williams en haar verloofde Alexis Ohanian zijn duidelijk niet van plan om hun pasgeboren dochtertje uit de schijnwerpers te houden, integendeel. Het kleine meisje kreeg van papa en mama zelfs al een eigen Instagram en Twitter. Jong geleerd is oud gedaan?

Serena Williams is een trotse moeder, dat staat buiten kijf en ze is ook duidelijk van mening dat heel de wereld mag meegenieten van haar prille babygeluk. Zo deelde ze op haar eigen Instagram al een foto zichzelf en de kleine Alexis Olympia Ohanian Jr., maar nu blijkt dat het amper twee weken oude meisje ook al een eigen Instagram en Twitter heeft.

Voorlopig werden op Instagram twee foto's gedeeld, telkens van het baby'tje in een rompertje. Op het ene staat duidelijk te lezen: "Slim en sterk, net zoals mijn mama." Hoewel het schattige kindje ongetwijfeld heel wat moederharten sneller doet slaan, is het nog maar de vraag wat het meisje zelf later van al die belangstelling zal denken...

Biceps ???? Een bericht gedeeld door Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) op 15 Sep 2017 om 4:19 PDT