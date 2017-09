Poedelnaakte Chris Froome toont zijn indrukwekkend afgetraind rennerslijf

Het scherpe afgetrainde lichaam van Chris Froome is al langer een hot item in het wielerpeloton. Maar de Tour- en Vueltawinnnaar van dit jaar gaf in een wel heel onthullende fotoshoot voor de Britse krant The Times een blik op zijn strakke rennerslijf. De Brit trok speciaal voor de foto zijn rennersplunje uit en kroop poedelnaakt op zijn koersfiets à la Mario Cipollini. De Italiaanse spurtbom van weleer showde sprong enkele jaren geleden al eens zonder kleren op de fiets om zijn imposante spieren te tonen. De klassementsrenner Froome heeft minder spierballen om te tonen, maar dat maakt zijn lichaam er niet minder atletisch op.