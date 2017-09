Glansrol voor Jan Vertonghen in nieuwe Kampioenenfilm

Rode Duivel Jan Vertonghen zal de komende maanden naast het voetbalveld ook schitteren in de cinemazalen. De verdediger van Tottenham en onze nationale voetbalploeg is een liefhebber van de komische reeks rond de voetbalploeg van Balthasar Boma en speelt een bijrol in de nieuwste film van FC De Kampioenen. In een kort fragment is al te zien hoe Vertonghen kennismaakt met ... Vertongen. Mark Vertongen weliswaar. Het volledige filmoptreden van Jan Vertonghen is te zien vanaf 20 december in de bioscoop.