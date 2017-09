Everton, opgepast: Lukaku heeft geen medelijden met zwalpende ex-club na bitsig antwoord

Zondagmiddag staat er voor Romelu Lukaku een speciale match op het programma. Dan speelt de Rode Duivel met zijn ploeg Manchester United thuis tegen ex-club Everton, die een moeilijke periode doormaken. Maar op medelijden van hun voormalige topspits moeten The Toffees niet rekenen. Integendeel zelfs...

“Wat er met hen gebeurt, interesseert me niets”, klonk Lukaku in de aanloop van de match hard voor de camera van Play Sports. De uitspraak laat vermoeden dat de relatie tussen onze Rode Duivel en zijn ex-club na de transfer niet goed meer is. Nochtans kreeg de spits afgelopen zomer zijn droomtransfer nadat Everton hem liet gaan voor een slordige 85 miljoen euro naar Manchester United. Maar in de eerste vier matchen van dit seizoen werd al snel duidelijk hoe hard The Toffees de doelpunten van Big Rom - 87 goals in vier seizoenen bij Everton - danig missen. In hun eerste vier matchen scoorden ze amper twee keer, precies de helft van het aantal ballen die Lukaku in zijn eentje tegen de netten schoot in de Premier League.