Topspits Radamel Falcao bekent belastingfraude van meer dan 5 miljoen euro en krijgt fikse boete

De Colombiaanse aanvaller Radamel Falcao gaat belastingfraude in Spanje toegeven en een boete van 6,9 miljoen euro betalen aan de Spaanse fiscus. Falcao, die tussen 2011 en 2013 voor Atlético Madrid voetbalde, zou een opbrengst van ongeveer 5,6 miljoen aan portretrechten hebben verzwegen. De aanvaller, tegenwoordig actief voor AS Monaco, zou de volledige schuld op zich nemen, bevestigde een bron rond zijn juridische team in de Spaanse krant El Mundo.