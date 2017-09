CNN-nieuwsanker kan haar oren niet geloven en breekt debat abrupt af: “Waarom zeg je zoiets op tv?”

Het was de bedoeling om een debat te voeren over de recente uitspraken van nieuwsanker Jemele Hill over Donald Trump, maar dat verliep zaterdag niet helemaal volgens plan op CNN. De conversatie nam zelfs zo’n ongepaste wending dat gastvrouw Brooke Baldwin besliste om er abrupt mee te stoppen. “Dit was compleet ongepast”, klonk het.

Even de context van het debat schetsen. Op CNN had nieuwsanker Brooke Baldwin zaterdag twee praatgasten uitgenodigd. Thema: het feit dat het Witte Huis het ontslag eist van ESPN-nieuwsanker Jemele Hill omdat zij president Donald Trump onlangs een blanke racist heeft genoemd.

Het debat vond plaats tussen Keith Reed, schrijver voor het sportmagazine ESPN Magazine, en Clay Travis, sportpresentator op de radio. Door die laatste nam het debat echter plots een heel onverwachte wending. Zeker toen hij uit het niets borsten betrok in de discussie.

Grondwet en borsten

“Ik geloof maar in twee dingen: de grondwet en borsten”, zei hij. “In de geschiedenis van dit land zijn er twee dingen die me nog nooit teleurgesteld hebben. De grondwet en borsten. Dat zijn dus de enige twee dingen waarin ik geloof.”

Gastvrouw Brooke Baldwin was zichtbaar in de war door zijn vreemde uitspraak. Ze vroeg meermaals voor de zekerheid of ze hem wel juist had verstaan. “Waarom zou je zoiets zelfs zeggen op nationale televisie met een vrouwelijke gastvrouw?”, vroeg ze zich luidop af.

“Ik zeg dat constant op de radio”, onderbrak Travis haar. “Gewoon omdat het waar is. Ik hou van borsten en de grondwet. Zoals ik al zei, dus.”

“Ik heb er genoeg van”

Reden genoeg voor Baldwin om een abrupt einde te maken aan de discussie. “Ik heb er genoeg van. Het spijt me, maar ik heb er echt genoeg van. Dit is gesprek is gedaan. Tot later.”

Nadien richtte ze zich nog tot het publiek: “Dit was compleet ongepast. Het spijt me dat het even geduurd heeft. Op live televisie hoor je soms iets en besef je pas later wat er gebeurd is. Ik verontschuldig me voor hem en voor wat er net gebeurd is.”