Depoitre krijgt eerste basisplek in Premier League

Laurent Depoitre komt voor het eerste dit seizoen aan de aftrap van een Premier League-match bij Huddersfield Town. De ex-spits van Gent en Porto kreeg tot begin september geen kansen bij zijn nieuwe Engelse ploeg, maar na een korte invalbeurt vorig weekend brengt coach David Wagner hem in zijn basiself.

Vooraf had Depoitre zijn Engels avontuur bij Huddersfield Town in ieder geval anders voorgesteld. Tot begin september was er voor de sterke Rode Duivel zelfs geen plek in de wedstrijdkern. Maar nadat hij in een vriendschappelijk duel tegen de Duitse vijfdeklasser Altonaer toonde dat hij zijn torinstinct niet verloren is, kreeg hij weer zijn kans. Afgelopen weekend maakte Depoitre zijn debuut in de Premier League met een invalbeurt van zeven minuten. Nu krijgt hij meer minuten om zich te tonen.

TEAM NEWS with @ViessmannUK: David Wagner has made three changes to his #htafc starting XI for today's @premierleague match vs @LCFC (AT) pic.twitter.com/JNdt4eHwpU — Huddersfield Town (@htafcdotcom) September 16, 2017