Witsel kan na drie draws nog eens van overwinning proeven

Tianjin Quanjian heeft zaterdag op de 25e speeldag van de Chinese Super League de drie punten thuis gehouden tegen Chongqing Lifan. Witsel en co wonnen met 2-1.

Woo-Young bracht de bezoekers al na drie minuten op voorsprong, maar topspits Anthony Modeste kon het tij keren voor de thuisploeg. De Fransman scoorde twee keer (28. en 70.) en zorgde er met zijn derde en vierde treffer van het seizoen voor dat de drie punten in Tianjin bleven. Axel Witsel stond bij de thuisploeg de hele partij op het veld.

Tianjin Quanjian kan na drie draws nog eens winnen en blijft zo vierde in de tussenstand, op twaalf punten van leider Guangzhou Evergrande. Chongqing Lifan staat achtste.

Massive win tonight & very important 3 points, staying close to the Asian Champions League qualifying position#CSL #TianjinQuanjian pic.twitter.com/GCDUOX49Eb