Getafe-speler verrast Barcelona met waanzinnige volley

Had u al gehoord van Gaku Shibasaki? De fans van Barcelona zullen de Japanner van Getafe niet snel vergeten. De Catalanen hadden het op bezoek bij de Madrileense club niet onder de markt en zochten tevergeefs naar de opening. Op slag van rust werd het alleen maar erger. Shibasaki pakte een afvallende bal héérlijk op de slof en fusilleerde zo Marc-André ter Stegen.

Lionel Messi reageerde bijna meteen door een vrije trap in de winkelhaak te krullen, maar de doelman van Getafe had een geweldige redding in huis.