Getafe-speler verrast Barcelona met waanzinnige volley, maar invallers zorgen alsnog voor de zege

Had u al gehoord van Gaku Shibasaki? De fans van Barcelona zullen de Japanner van Getafe niet snel vergeten. De Catalanen hadden het op bezoek bij de Madrileense club niet onder de markt en zochten tevergeefs naar de opening. Op slag van rust werd het alleen maar erger. Shibasaki pakte een afvallende bal héérlijk op de slof en fusilleerde zo Marc-André ter Stegen.

Lionel Messi reageerde bijna meteen door een vrije trap in de winkelhaak te krullen, maar de doelman van Getafe had een geweldige redding in huis.

Leo Messi kwam net voor rust nog héél dicht bij de gelijkmaker! #GetafeBarça pic.twitter.com/VajS55MZx6 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 16 september 2017

Na de pauze bleef Barça aanvankelijk zijn tanden stukbijten op Getafe, maar iets voorbij het uur brak de thuisploeg dan toch. Denis Suarez kreeg te veel ruimte in de zestien en plaatste het leer in de bovenhoek.

Invaller Denis Suarez met de gelijkmaker voor Barça!#GetafeBarça pic.twitter.com/VuJU0p2RPF — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 16 september 2017

Barcelona ging vol voor de zege en die kwam er ook. Invaller Paulinho stond nog maar zeven minuten op het veld, maar werd mooi door de defensie geloodst door Lionel Messi en hij bezorgde zijn ploeg de zege. Barcelona blijft zo foutloos op kop staan in de Primera Division, met 12 op 12.