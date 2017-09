U2 zegt concert af omwille van protesten in Amerikaanse stad

De Ierse rockband U2 zegt zijn concert van zaterdagavond in de Amerikaanse stad St. Louis af vanwege de onrust in de stad nadat een politieagent werd vrijgesproken die een zwarte man had doodgeschoten. De band kan naar eigen zeggen de veiligheid van de fans niet garanderen.

“Wij kunnen de veiligheid van de fans niet op het spel zetten”, zo klinkt het in een Twitterbericht. Op de website van U2 staat te lezen dat de band de afzegging betreurt, “maar het is in de huidige situatie de enige juiste beslissing”.

Honderden mensen trokken vrijdagavond spontaan de straat op om te protesteren tegen de uitspraak van een rechter en de “racistische politie”. De politie zette traangas in om de manifestanten uit elkaar te drijven; de manifestanten bekogelden de agenten met stenen en flessen.

