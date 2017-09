Tielemans krijgt eerste basisplaats in Ligue 1 en wint vlot van Straatsburg

Brussel - AS Monaco heeft Straatsburg zaterdag op de zesde speeldag van de Franse Ligue 1 vlot opzijgezet. In het prinsdom wonnen de Monegasken met 3-0. Rode Duivel Youri Tielemans maakte de wedstrijd vol bij de thuisploeg.

Rony Lopes opende op slag van rust de score voor Monaco. Met twee treffers legde Radamel Falcao (51. en 67.) de 3-0 eindstand vast. De herboren Colombiaanse spits is met negen goals in zes wedstrijden de nieuwe topschutter in de Ligue 1. Falcao gaf ook de assist voor het openingsdoelpunt.

In de stand komt Monaco met 15 punten op gelijke hoogte van PSG, dat zondag wel nog Olympique Lyon ontvangt. Straatsburg staat met 4 punten op de negentiende en voorlaatste plaats.