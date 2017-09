In de Champions League lukte het wel, maar Tottenham kan in Premier League alweer niet winnen op Wembley

De vloek van Wembley leek verleden tijd voor Tottenham. In zijn nieuwe thuisbasis kon het dit seizoen nog niet winnen tot afgelopen woensdag, toen het Borussia Dortmund versloeg in de Champions League. Maar in de Premier League lukte het alweer niet in eigen huis. Tegen Swansea raakten de Spurs niet verder dan een scoreloos gelijkspel. In de slotfase werd Tottenham wel een penalty door de neus geboord.

In een zoutloze eerste helft was de beste kans voor Vertonghen, doelman Fabianski pareerde het harde schot met de vuisten. Na de thee slaagde een dominant Tottenham er niet in te scoren. Harry Kane trapte iets voor het uur van dichtbij tegen de lat en kon even later Fabianski niet verschalken met het hoofd. De Spurs claimden nog twee strafschoppen, maar het leer ging niet op de stip. In de slotfase ging Aurier neer na een tik op zijn been. De ref had echter hands van de rechtsachter gezien, maar uit de herhaling bleek dat de Ivoriaan de bal met de borst meenam.

Vertonghen en Alderweireld maakten de match vol, Mousa Dembélé kwam niet van de bank. Tottenham staat met 8 op 15 op de vijfde plaats, Swansea heeft drie punten minder en bezet de veertiende stek.

30 - Tottenham have failed to score for the first time in 30 PL home games, since a 0-1 defeat to Leicester in January 2016. Frustrated. pic.twitter.com/DCuf4a1oT0 — OptaJoe (@OptaJoe) 16 september 2017

Foto: Photo News