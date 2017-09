Slangenvanger komt goed weg nadat python zich rond zijn benen wikkelt en wel erg veel druk uitoefent

Deze slangenvanger mag van geluk spreken dat hij enkele collega’s in zijn buurt had. De man probeerde een python uit een huis in Zuid-Afrika te verjagen toen hij op een gegeven moment in een vrij benarde situatie verzeild geraakte. Hij had de kop van de slang stevig vast... maar die wikkelde zijn lichaam met zodanig veel druk rond zijn benen dat hij geen kant meer op kon.

Het tafereel werd opgenomen in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo. De slangenvanger realiseerde bijna te laat dat hij in de penarie zat. De python van wel drie meter lang had zich immers al zeer stevig rond zijn benen gewikkeld: een gekende manier van het reptiel om zijn prooien te doden. Giftig zijn ze niet, maar door hun enorme wurgkracht blijven ze zeer gevaarlijk.

Gelukkig konden zijn collega’s voor verlossing zorgen. Mede door het alerte optreden van een andere man werd hij kort daarna uit de greep van de slang bevrijd. Nadien poseerden ze nog met het dier alsof er helemaal niks aan de hand was.

Incidenten met pythons lopen niet altijd goed af. Zo kwam vorige week in Thailand een kat om het leven die volledig werd opgeslokt door een python van wel vijf meter lang. Toen de slang de huiskat weer uitbraakte, bleek al snel dat alle hulp te laat kwam.