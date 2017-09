Boucaut na penaltydiscussie Kortrijk-Anderlecht: “Microscoop nodig om contact te zien”

Scheidsrechter Alexandre Boucaut was bij de spelers van Anderlecht de gebeten hond omdat hij in de laatste minuut tegen KV Kortrijk weigerde de bal op de stip te leggen toen Onyekuru werd neergelegd in de zestien. Ook na het bekijken van de beelden bleef Boucaut bij zijn beslissing.

“Ik heb de beelden gezien en kan mezelf niks verwijten. Er is een microscoop nodig om het contact te kunen zien. Na de actie grijpt Onyekuru naar zijn enkel maar in de herhaling valt duidelijk te zien dat hij niet geraakt wordt aan de enkel. Hij overdreef. Onyekuru is achteraf ook niet komen klagen en meneer Van Holsbeeck en meneer Vanden Stock zijn me zelfs nog een hand komen geven. Ik keer dus met een gerust gemoed naar huis.”

