Dieven gaan aan de haal met motorfiets maar begaan vreemde blunder tijdens hun vlucht

Nee, vlot ging deze motorfietsdiefstal hoegenaamd niet in de Engelse stad Swindon. Toen twee kerels probeerden om zo snel mogelijk te ontsnappen met hun buit, werden ze tegengehouden door een wel zeer vreemd voorval. De jongemannen crashten met de motorfiets tegen een lantaarnpaal... waarna een van hen pas een uur later besloot om het voertuig opnieuw te ontvreemden.

Bewakingsbeelden van het bizarre ongeval worden momenteel massaal bekeken op het internet. De politie van Wiltshire deelde als eerste de video waarin beide mannen door een knullig rijmanoeuvre tegen de paal knalden. De bestuurder kreeg bovendien een zodanig harde klap te verwerken dat hij voor enige tijd rollend in het gras moest blijven liggen. Ondertussen had de passagier het vreemde idee om zijn vriend achter te laten en even een wandeling te maken.

Pas na een uur kwam hij terug tot bij het voertuig en reed hij weg met zijn buit. Wat de andere dief is overkomen na het ongeval, blijft voorlopig onduidelijk.

De politie van Wiltshire is momenteel nog op zoek naar de mannen. De motorfiets werd in de nacht van 5 op 6 september gestolen, maar werd wat later teruggevonden in een garage, drie kilometer verderop.