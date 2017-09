Olympiacos-Belgen vermijden maar nipt eerste competitienederlaag

Brussel - Olympiacos heeft zaterdag op de vierde speeldag in de Griekse voetbalcompetitie in extremis een nederlaag tegen Asteras Tripolis vermeden. De club van coach Besnik Hasi speelde 1-1 gelijk en palmt voorlopig de koppositie in.

Na een gelijkspel op de vorige speeldag en een nederlaag in de Champions League snakte de thuisploeg naar een zege. De bezoekers werkten niet echt mee en kwamen in de tweede helft op voorsprong via Michalis Manias. De ex-aanvaller van Westerlo zette in de 54e minuut een strafschop om. Olympiacos leek lange tijd op weg naar een eerste competitienederlaag, maar kreeg in de slotminuut zelf ook een penalty. Uros Djurdjevic trapte vanaf elf meter de 1-1 tegen de netten. Hasi liet de Belgen Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odjijda-Ofoe de hele wedstrijd afwerken. Met acht punten is Olympiacos leider, al kunnen AEK Athene en Panionios de landskampioen nog bijbenen.