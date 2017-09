Agenten betrappen inbreker tijdens erg gênant moment in zetel

De politie van Columbus in de Amerikaanse staat Ohio deden een wel zeer ongewone ontdekking in de woonkamer van een huis. Op bodycambeelden valt te zien hoe de agenten een inbreker konden betrappen terwijl hij masturbeerde in de zetel. Hij werd onmiddellijk gearresteerd.

Het korps kreeg donderdagavond rond elf uur de melding dat er een inbraak aan de gang was in E. 14th Avenue. “Een vrouw verklaarde dat een onbekende man haar woning had betreden en probeerde om twee personen aan te randen”, zei commissaris Jennifer Knight.

Zo ver kwam het gelukkig niet. In plaats daarvan besloot de dader, de 22-jarige Calvin Bishop Lynn uit Lexington, om dan maar te masturberen in de zetel. Zijn plezier was echter van korte duur: niet veel later stormde de politie binnen en konden de agenten hem in de boeien slaan. Ondertussen spraken enkele collega’s met een geschokte vrouw in een andere kamer. Beide slachtoffers waren ongedeerd.

Lynn wordt momenteel beschuldigd van inbraak en openbare zedenschennis.