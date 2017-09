Hamdi Harbaoui stond verrassend aan de aftrap bij Anderlecht in de match op KV Kortrijk. De “suprise van trainer Weiler” kende een bewogen avond in het Guldensporenstadion. Zo ontsnapte hij in het begin van de partij aan een gele/rode kaart na natrappen, scoorde hij de openingsgoal in de eerste helft en miste hij na de pauze een niet te missen kans.