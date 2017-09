Vrouw vecht voor haar leven na frontale crash, twee anderen gewond

Hoboken - In de Schroeilaan in Hoboken zijn in de nacht van zaterdag op zondag bij een frontale aanrijding drie gewonden gevallen, waarvan één iemand levensgevaarlijk gewond.

Een Audi en een Citroën kwamen frontaal in botsing met elkaar. In de Audi raakte één persoon lichtgewond. De brandweer moest een man en een vrouw bevrijden uit de Citroën. De man raakte zwaargewond, de vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De baan was een tijdlang volledig versperd door het ongeval. Vermoedelijk zal er een verkeersdeskundige aangesteld worden om het ongeval te onderzoeken.