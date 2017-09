Het eiland werd al zwaar getroffen door Irma en nu moet Sint-Maarten weer vrezen voor nieuwe orkaan

De tropische storm Maria kan zich in de komende 48 uur ontwikkelen tot een orkaan, zo meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. Dat is slecht nieuws voor de Bovenwindse Eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint-Maarten, want Maria lijkt hun richting uit te gaan. Een nieuwe klap voor Sint-Maarten, dat al zwaar getroffen werd door orkaan Irma.

Maria bevindt zich momenteel ruim 900 kilometer ten zuidoosten van de Bovenwindse Eilanden (ook de Kleine Antillen genoemd) en gaat gepaard met windsnelheden van 80 kilometer per uur. De storm beweegt zich voort met een snelheid van 30 kilometer per uur. Verwacht wordt dat Maria de komende uren in kracht zal toenemen en tegen maandagavond een orkaan zal worden. Dat betekent dat het natuurgeweld tegen dinsdag of woensdag de eilanden kan bereiken.

Het National Hurricane Center vaardigde een orkaanwaarschuwing uit voor de drie eilanden in het Caribisch gebied. Meteorologen vrezen niet alleen dat de tropische storm in kracht zal toenemen, maar ook dat Maria gepaard zal gaan met hevige regenval, met mogelijk zelfs landverschuivingen tot gevolg.

De komst van Maria is vooral slecht nieuws voor Sint-Maarten, waar op dit moment nog vele reddingswerkers in de weer zijn om puin te ruimen na de doortocht van orkaan Irma. Volgens het Rode Kruis werd maar liefst 91 procent van de gebouwen op het Frans-Nederlandse eiland beschadigd. Een derde is zelfs helemaal verwoest. Vier mensen kwamen op Sint-Maarten om het leven door Irma.

Foto: REUTERS

In Nederland werd al een speciale actiedag opgezet om de bewoners te helpen. Op radio en tv werd opgeroepen om te doneren op het rekeningnummer 5125. De actie leverde ruim 13,3 miljoen euro op.

Naast Maria is ook het gevaar van orkaan José nog niet geweken. Het natuurgeweld veroorzaakt gevaarlijke stromingen bij de Amerikaanse oostkust, de Bahama’s en Puerto Rico. Eerder werd gevreesd dat José ook richting New York zou trekken, maar dat zou niet meer het geval zijn. Tropische storm Lee hangt momenteel boven de Atlantische Oceaan en gaat richting Mexico.