Schoolmeisje (14) op klaarlichte dag verkracht in Londens park

Een meisje van veertien werd eerder deze maand op klaarlichte dag verkracht in een Londens park. De politie heeft nu een beeld van een bewakingscamera verspreid waarop de verdachte van “de gruwelijke aanval” te zien is.

De tiener bevond zich in een afgezonderd deel van het Avery Hill Park in Greenwich (Londen) toen ze op 4 september tussen 9 en 13 uur werd aangevallen. Scotland Yard heeft intussen beelden verspreid van de man die ze willen verhoren in verband met de verkrachting.

“Dit was een gruwelijke aanval op een kwetsbaar meisje, in het midden van de dag”, zegt agent Mark Azariah. “Iedereen die op dat moment in de omgeving was en iemand opmerkte die aan de omschrijving van onze verdachte voldoet of iets vreemd zag, neem alstublieft contact op met ons. Mijn team wacht op je telefoontje.”

De verdachte wordt omschreven als een zwarte man met magere lichaamsbouw, kort zwart haar en een snor. Vermoed wordt dat hij in de twintig is. “Hij droeg een zandkleurige legerbroek, donkere schoenen en een grijze rugzak. Daarnaast droeg hij ook nog een zonnebril met ronde glazen.”

Voorlopig werd nog niemand opgepakt, het slachtoffer krijgt wel al professionele hulp.