Vrouw probeert op misselijkmakende manier munt te slaan uit de verdwijning van Maëlys (9)

“Goedendag Thierry. Ik ben Yveline, de moeder van de verdwenen Maëlys. Ik wil je bedanken voor je medeleven, maar een financieel steuntje zou zeker ook welkom zijn.” De Fransman Thierry Leggio kon zijn ogen niet geloven toen hij de e-mail las. Iemand wil duidelijk munt slaan uit de verdwijning van het negenjarige meisje, dat al sinds eind augustus niet meer gezien werd. “Misselijkmakend.”

Maëlys De Araujo verdween op zaterdag 27 augustus rond 3 uur ’s nachts tijdens een huwelijksfeest in het Franse Pont-de-Beauvoisin (niet ver van Grenoble). Het negenjarig meisje was er samen met haar ouders en werd het laatst gezien in de kinderkamer. Men gaat ervan uit dat Maëlys ontvoerd werd, al sluiten de speurders geen enkele piste uit. Er werden al meer dan honderd mensen - onder wie enkele gasten van het feest - ondervraagd. Ondanks diverse zoekacties met helikopter, speurhonden en een team van duikers is er echter nog altijd geen spoor van het meisje.

LEES OOK. Maëlys (9) twee weken vermist, verdachte raakt meer en meer verstrikt in zijn eigen leugens

Heel Frankrijk is begaan met het lot van de jonge Maëlys, maar blijkbaar zijn er ook mensen die munt willen slaan uit de verdwijning. Een vrouw - een zekere “Yveline Moreau” - geeft zich uit als de moeder van het verdwenen meisje en stuurt mailtjes rond met de vraag voor “financiële steun”.

“Goedendag Thierry. Mijn naam is Yveline, ik ben de moeder van de verdwenen Maëlys”, staat te lezen. “Ik heb je reactie gezien op Facebook en wil je bedanken voor je medeleven, maar ook een financieel steuntje van uw kant zou heel welkom zijn. Het maakt niet uit hoeveel het is. We hebben er echt nood aan om het onderzoek uit te breiden naar heel Frankrijk. Bedankt om me te antwoorden en mijn excuses voor het storen.”

De ontvanger van de mail - Thierry Leggio uit Lyon - kon zijn ogen niet geloven. “Ik zie veel spam-mail passeren, maar dit slaat werkelijk alles. Misselijkmakend.”

Hoe Thierry wist dat het om fraude ging? Eenvoudig. De moeder van de vermiste Maëlys heet helemaal niet Yveline Moreau. “De e-mail is ook echt aan mij persoonlijk gericht, de vrouw heeft mijn e-mailadres dus ofwel van Facebook gehaald ofwel van de site die opgezet werd om de familie te steunen, waar ik al een reactie op had geplaatst. Meteen na het lezen heb ik de ordediensten verwittigd.”

Een onderzoek werd opgestart, maar voorlopig is het nog niet duidelijk wie er achter de oplichtingspoging zit. Ook de familie van Maëlys werd al op de hoogte gesteld van de praktijken. “Profiteren van het ongeluk van anderen, dat is onmenselijk.”

Opsporingsbericht

Maëlys is 1m30 groot, weegt 28 kilo en heeft een getaande huid. Ze heeft bruine ogen en kastanjebruin haar. Ze had die avond een wit kleedje zonder mouwen aan en witte sandalen.