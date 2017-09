Na de lof van Pep, nu een fikse loonsverhoging voor De Bruyne

Nadat Pep Guardiola eerder deze week na zijn knappe Champions League-partij de loftrompet had gestoken over Kevin De Bruyne, is het nu tijd om die lof in cijfertjes om te zetten. Er wacht de Rode Duivel namelijk een fikse loonsverhoging bij Manchester City. De Bruyne gaat bij de Citizens nu zo’n 200.000 euro per week verdienen. Zijn vorige weekloon lag op zo’n 170.500 euro (150.000 pond), bonussen inbegrepen.

Kevin De Bruyne kreeg voor zijn knappe Champions League-match tegen Feyenoord (0-4) veel lof van Manchester City-coach Pep Guardiola en de Rode Duivel krijgt nu ook een hoger loon naar werken. Eerder verdiende De Bruyne zo’n 130.000 euro per week, daarbij kreeg hij ook nog een aantal bonussen uitgekeerd. Bijvoorbeeld als hij in 60 procent van de wedstrijd minstens 45 minuten speelt, komt er een bonus bij. Ook bij winst in de Champions League en de titel in de Premier League zijn er bonussen voorzien.

Met die som is De Bruyne echter geen grootverdiener bij The Citizens, die 130.000 euro is zelfs eerder een laag basisloon naar Man City-normen. Daarom wil de Engelse club samenzitten met de Rode Duivel om te onderhandelen over een beter contract, ook al heeft hij nog drie jaar op de teller staan. In dat nieuwe contract willen ze een aantal bonussen omzetten naar loon en willen ze De Bruyne ook nog wat extra geven, zodat hij ongeveer zo’n 200.000 euro per week zou gaan verdienen.

Brexit

De Bruyne zelf wil niet het onderste uit de kan halen, want hij kijkt niet uit naar een andere club en voelt zich goed bij Manchester City. Maar voor City is het een tegemoetkoming tegenover de andere grootverdieners zoals een Sergio Agüero die 220.000 euro per week op zijn bankrekening ziet verschijnen. Bovendien was het contract van De Bruyne opgemaakt voor de Brexit, maar nu de pond door de Brexit ook flink gekelderd is, vindt City een loonsverhoging een logische tegemoetkoming voor zijn goudhaantje.

LEES OOK. Lof voor “beslissende” Tielemans, bankzitter Mertens en “alleskunner” De Bruyne in Champions League