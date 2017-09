Vlaamse topchef woest op onbeschofte klanten in restaurant: “Mijn vrouw stond huilend in de keuken”

Nevele - Sam Van Houcke van restaurant Onder den Toren, enkele maanden geleden nog verkozen tot Viskok van het Jaar 2017, heeft op Facebook zijn beklag gedaan over twee erg onbeschofte klanten die vrijdagavond zijn restaurant op stelten zetten. “Wij zijn niet perfect, er kan altijd iets fout gaan. Maar een beetje respect is toch wel op zijn plaats.” De Facebookpost werd al duizenden keren gedeeld.

“Een klein restaurant in een even klein dorp waar mensen komen om gastronomisch te genieten.” Zo omschrijft Sam Van Houcke zijn zaak in Hansbeke (Nevele). Vrijdagavond was er van genieten echter weinig sprake, want twee klanten hebben urenlang luidkeels het personeel uitgescholden. Het was zelfs zo erg dat de chef-kok ervoor in de pen kroop en op Facebook opriep tot meer respect voor horecapersoneel.

“Beste dame die gisteren (vrijdag, nvdr.) in ons restaurant kwam dineren”, begint Van Houcke zijn post. “Wanneer u deze ochtend - waarschijnlijk met een ferme kater - wakker wordt, hoop ik dat u zich realiseert dat uw gedrag ronduit onbeschoft was en het niet ok is om mijn personeel tot huilen toe uit te schelden.”

Wilde eend

Wat was er aan de hand? De vrouw in kwestie had wilde eend besteld, maar die was duidelijk niet naar haar zin. “Ons team heeft meteen naar een oplossing gezocht, maar dat weerhield haar er niet van om mijn zaalpersoneel - inclusief mijn vrouw - uit te blijven schelden voor het volledige restaurant.”

Uiteindelijk kreeg de vrouw een nieuwe portie voorgeschoteld, maar niet veel later stond het restaurant opnieuw op stelten. Een man die deel uitmaakte van hetzelfde gezelschap als de vrouw schold het personeel de huid vol “omdat we hem geen korting wilden geven omdat hij cash betaalde”.

Twee glazen rode wijn

Na hun 6-gangenmenu vroeg het gezelschap de rekening én nog twee glazen rode wijn. De man werd kwaad omdat het restaurant hem die twee glazen nog had aangerekend. “Hij vond het bijzonder klantonvriendelijk van ons dat we - zelfstandigen onder elkaar - geen korting gaven. Zelfs nadat we hem uitgelegd hadden dat wij werken met een officiële kassa en altijd een btw-bonnetje geven, hield hij niet op. Na twee uur aan een stuk uitgescholden te worden was dit voor mijn vrouw de druppel. Gekraakt en huilend stond ze in mijn keuken, niet meer wetende wat te moeten doen. Ik werk al elf jaar samen met Stefanie in een restaurant en ik heb haar nog nooit weten huilen omdat een klant haar zo behandelde.”

Ook toen het gezelschap het restaurant verliet, was alles duidelijk nog niet verkeerd. “Mijn vrouw nam vriendelijk afscheid en zei tot ziens als de vrouw - die een mooi glaasje op had - buiten opnieuw begon te roepen. Duidelijk hoorbaar in het hele restaurant. Tot ziens? Je denkt toch niet dat je ons hier nog gaat zien zeker! Ze bleef maar doorgaan tot ik me kwaad het moeten maken en gezegd heb dat ze door moesten gaan.”

Respect

Een rotavond, aldus Van Houcke, die in zijn Facebookpost nog eens een oproep doet naar meer respect voor horeca-uitbaters en -personeel. “Mijn collega’s in de horeca en ik werken elke dag met hart en ziel om onze klanten een aangename tijd te bezorgen. Er mag nooit iets foutlopen. Wil dat zeggen dat dat ook nooit gebeurd? Zeker niet, dat is een utopie. Wij zijn ook maar mensen, mensen met een passie, mensen die zich elke dag inzetten om het u naar uw zin te maken. Ik hoop dat u beseft dat de manier waarop u mijn personeel behandeld heeft, niet door de beugel kan en dat zij respect verdienen. Ikzelf heb immens veel respect voor hen omdat zij zich deze avond opnieuw 100 procent zullen inzetten voor onze nieuwe gasten, ook al is dit incident zeker nog niet verteerd.”