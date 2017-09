Deze boer keerde na de orkaan terug naar zijn dieren. De beelden gaan door merg en been

Een man uit het plaatsje Plum Grove in de Amerikaanse staat Texas moest voor de doortocht van orkaan Harvey een verschrikkelijke beslissing nemen. Er was niet genoeg tijd om al zijn dieren in veiligheid te brengen, dus moest hij er enkele achterlaten. Lester Morrow kon zijn familie en zijn honden meenemen. Of de rest van zijn geliefde dieren het zou redden, was dagenlang bang afwachten.

Na enkele dagen mochten Lester en zijn gezin terugkeren naar huis. De man dacht dat hij alles kwijt zou zijn. Daarom filmde hij het moment van zijn thuiskomst.

“Ik had niet gedacht dat ik een van mijn dieren levend terug ging zien”, zegt Lester. “Ik was al in rouw om hun verlies. Bij mijn vertrek had ik ze allemaal naar de veiligste plaats gebracht en ik ben blijven bidden. Maar ik was zo bang.”

De emoties waren dan ook immens toen hij plots een dier naar zich toe zag stappen. Wanneer hij ook zijn geitje Meg verderop ziet staan, barst hij in tranen uit. “Mijn dieren zijn mijn hobby. Maar ik hou van ze zoals ik van mijn eigen kinderen hou. Ze hebben allemaal hun eigen, unieke persoonlijkheid. Ik kon mijn emoties echt niet meer bedwingen”, klinkt het.

In totaal stierven zeventien van zijn dieren door de orkaan. Maar enkele jonge geitjes, een zwangere geit, een ezel, een varken en verscheidene paarden wisten wel te overleven.