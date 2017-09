Sprookje tussen Shakira en Barcelonaverdediger voorbij?

Is het sprookje tussen de Colombiaanse superster en zangeres Shakira – bekend van hits als Whenever, Wherever, Hips don’t lie en Waka Waka – en FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué voorbij? Volgens de Spaanse en Colombiaanse media is de kans groot, want er lijkt een flinke haar in de boter te zitten. Reden van de start van de geruchtenmolen? Het zegegebaar van Piqué bij zijn goal tegen Espanyol op 9 september.

In de Spaanstalige media draait de geruchtenmolen op volle toeren dat het koppel uit elkaar zou zijn of dat er op zijn minst toch een flinke haar in de boter zit, maar Shakira en Gerard Piqué hebben de breuk zelf (nog) niet bevestigd. Het is wel al een hele poos geleden dat de twee in elkaars buurt gespot werden, de laatste keer was op het huwelijk van Barçaster Lionel Messi en zijn Antonella. Ook op de sociale media zwijgen ze allebei in alle talen, al zijn ze altijd heel discreet geweest over hun relatie.

Maar wat de geruchtenmolen echt in gang heeft gestoken, is het zegegebaar van Piqué toen hij de 4-0 scoorde tegen Espanyol. Normaal kruist hij zijn armen terwijl hij met beide handen het V-teken maakt, een verwijzing naar de geboortedagen van zijn tien jaar oudere vrouw en hemzelf (beiden zijn jarig op 2 februari). Dit keer ging bij het ene hand echter de middenvinger ostentatief naar omhoog...

Wat er precies is misgelopen, is niet duidelijk. Maar uit het gebaar van Piqué wordt uiteraard afgeleid dat de Barça-verdediger razend is op zijn vrouw. Bovendien zou ook de drukke agenda van Shakira – die met haar El Dorado-tour op 12 november in het Antwerpse Sportpaleis staat – een heikel punt vormen in de relatie. Nochtans liet Shakira weten dat de nummers op haar nieuwe plaat El Dorado een hommage zijn aan haar man. Rating Cero, een Colombiaanse nieuwssite, stelt ondertussen zelfs dat Shakira al haar koffers heeft gepakt en weg is uit het huis dat het gezin deelt. Het koppel is samen sinds 2010 en heeft twee zonen, Milan (°2013) en Sasha (°2015).

