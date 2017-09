Mel B vraagt vergiffenis aan haar overleden vader in emotionele boodschap

Mel B is in haar pen gekropen om een emotionele brief te schrijven aan haar overleden vader en die deelde ze op Instagram. De voormalige Spice Girl heeft enkele turbulente tijden achter de rug, maar ze zegt dat zijn overlijden haar ertoe heeft aangezet om een nieuwe weg in te slaan en haar leven te beteren. Ze vraagt hem dan ook om vergiffenis.

Mel B zal 2017 ongetwijfeld niet snel vergeten. Ze verloor haar vader op 4 maart aan kanker en kondigde zestien dagen na dat sterfgeval aan dat ze zou scheiden van haar man Stephen Belafonte. Dat mondde al snel uit in een vechtscheiding en een rechtszaak, en bovendien haalde ook hun voormalige nanny uit naar de ex-Spice Girl. Ze wil nu echter in het reine komen met haarzelf en het verleden en schreef daarom een brief aan haar vader Martin Brown.

"De pijn van het verlies van mijn vader is groter dan iemand ooit zou kunnen begrijpen, maar tussen al die rauwe emoties en pijn door gaf hij me de helderheid en sterkte om mijn leven terug op het rechte pad te brengen", klinkt het. "Ik ben zo dankbaar dat ik opnieuw wakker ben geworden na 4 maart toen hij stierf en ik leef nu zonder schaamte het leven dat een dochter zou moeten leven. Dat is een leven zonder angst of oneerbiedigheid, maar wel eentje gevuld met liefde en respect."

Fouten

In het laatste stuk vraagt ze haar vader om haar te vergeven. "Papa, ik zou alles doen om nog een keer met je te kunnen praten om je te laten weten hoeveel ik van je hou. Ik hoop dat je me kunt vergeven voor de fouten die ik heb gemaakt en hoop dat je weet dat mijn ogen nu eindelijk wijd open zijn en dat je vanaf nu trots op me kunt zijn."