VIDEO. Karatekid Dries Mertens is niet te stoppen en dolt ook met promovendus

Dries Mertens heeft de lijn van vorig seizoen gewoon doorgetrokken. De Rode Duivel ontpopte zich toen plots als een echte topschutter en moest alleen Edin Dzeko laten voorgaan in de strijd om de topschutterstitel. Ook dit seizoen vliegen ze vlot binnen. Thuis tegen promovendus Benevento scoorde Mertens als zijn derde van het seizoen in de Serie A. De afwerking was om duimen en vingers vanaf te likken, als een ware karatekid verschalkte hij de bezoekende doelman.