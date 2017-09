PSV zwoegt, maar verslaat tien man van Feyenoord in boeiende topper

Brussel - PSV heeft zondag op de vijfde speeldag in de Nederlandse Eredivisie de topper tegen Feyenoord gewonnen met 1-0. Gaston Pereiro maakte in het Philipsstadion al vroeg het enige doelpunt van de wedstrijd. De Rotterdammers speelden meer dan een helft met een man minder.

Na een flitsende aanval via Brenet en Locadia opende de vrijstaande Pereiro al in de tweede minuut de score. PSV bleef de druk opvoeren, maar slaagde er niet in te scoren. De Eindhovenaren verloren in de eerste helft Luuk de Jong met een ribblessure. Feyenoord creëerde bitter weinig. Een vrije trap van Jens Toornstra op de kruising was het grootste gevaar voor de bezoekers, die nog voor het einde van de eerste helft met tien vielen na een rode kaart voor Steven Berghuis. De flankspeler pakte uit met een schandalige tackle.

Dit is ...?



A) Geel

B) Rood

C) Een vermaning

D) Vrije bal Feyenoord #Verdict #psvfey pic.twitter.com/acSh26lTTH — de Mol (@ZwartepanterXXL) 17 september 2017

Met een man minder speelden de Rotterdammers beter in de tweede helft, maar Eric Botteghin, Jean-Paul Boëtius en Toornstra wrongen grote kansen de nek om. PSV hield de drie punten met veel moeite thuis.

Het was knokken, strijden en lang niet altijd mooi, maar de eerste topper is een prooi voor PSV!



Eendracht maakt macht!#PSVFEY pic.twitter.com/88SzmPoN4P — PSV (@PSV) 17 september 2017

Eerder op zondag morste Ajax met de punten op het veld van ADO. De Amsterdammers openden sterk en verzilverden een goede eerste helft met een rake kopbal van aanvoerder Joël Veltman (28.). In het begin van de tweede helft schoot Frenkie de Jong voor Ajax op de kruising, maar nadien stuikten de bezoekers helemaal in elkaar. Invaller Erik Falkenburg vuurde een waarschuwingsschot af en raakte daarbij de lat, Bjørn Johnsen (71.) prikte de gelijkmaker wel binnen. Ajax ging nog vol voor de driepunter en trof via Lasse Schöne nog de dwarsligger, maar het bleef 1-1 in Den Haag.

Vitesse geraakte in eigen stadion niet voorbij VVV Venlo, het werd 1-1 in Arnhem. Leroy Labylle speelde bij de bezoekers een uur mee.