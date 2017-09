Zulte Waregem zette tegen Moeskroen een 0-1 ruststand om in een 2-1 zege. Na de rust speelde de thuisploeg een goeie wedstrijd, met goals van Leya Iseka en Walsh als gevolg. Maar de wedstrijd kon er helemaal anders hebben uitgezien... als Bolingi net voor de rust deze kans had afgewerkt. Met nog vijf minuten op de klok omspeelde de Moeskroen-speler doelman Leali, en trapte vervolgens in het zijnet...