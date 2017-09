Jongetje (2) verslikt zich in Babybel en sterft: “De babysit heeft nog gedaan wat hij kon”

Vilvoorde - Een kindje van twee jaar en zeven maanden uit Vilvoorde is overleden na het eten van een Babybel-kaasje. Het zat vast in zijn keel, waarna het jongetje stikte. “De babysit heeft alles gedaan om hem te redden”, zeggen de ouders. “Maar de ­hersenschade was te groot. Dokters hebben de beademingsmachine stopgezet.” Experts pleiten ervoor waarschuwingen te zetten op de verpakkingen van ­voeding.

“We waren net vertrokken voor een avondje uiteten”, vertellen de zwaar aangeslagen ouders uit Vilvoorde. “Een jongen uit de buurt zou babysitten op onze drie zoontjes.” De jongste van de drie kreeg die avond een Babybel-kaasje maar moet zich verslikt hebben waarna het kaasje vast kwam te zitten in zijn luchtpijp. “Onze babysit kende EHBO en heeft gedaan wat hij kon”, zegt de mama. “Terwijl hij belde met de MUG kon hij onze zoon reanimeren. Zijn hartje klopte weer toen hij naar het ziekenhuis gebracht werd.”

Ondanks de snelle reactie van de babysit, hadden de hersenen van het jongetje te lang zonder zuurstof gezeten. “Hij was zo goed als hersendood, reageerde op niks meer. Vorige week werd beslist om de beademingsmachine stil te leggen. Hij zou geen menswaardig bestaan meer kunnen leiden. Mijn zoontje is in mijn armen gestorven.”

Eergisteren is de kleuter gecremeerd. De familie heeft organen van hun zoontje afgestaan. De lever ging naar een baby die geboren is met een leverafwijking. De nieren naar een meisje van acht. “Op dit moment is er niets dat troost biedt, maar toch. Ik hoop dat die twee kindjes dankzij de organen van onze jongen een goed leven tegemoet gaan. Indien zo, zou ik ze later graag ontmoeten. ­Later.”

Het drama gebeurde op 2 september – een dag na de jongen zijn allereerste schooldag in de kleuterklas – de familie besloot om het verhaal nu te delen om andere ouders en kinderen te waarschuwen. “We verwijten Babybel niks”, klinkt het. “Maar het is niet de eerste keer dat een kindje sterft nadat het stikt in zo’n kaasje.”

Niet eerste keer

Het zou inderdaad al het derde geval zijn in ons land in drie jaar tijd. In 2015 stierf een peuter van achttien maanden in La Louvière nadat het in een Babybel-kaasje gestikt was. In 2016 kwam een kind van twee om in Vorselaar. “Ik wist dat”, zegt de mama. “Ik had die verhalen in de media gelezen. Ik lette er dan ook altijd op dat hij kleine stukjes at. Maar toch is het gebeurd. Ik probeer niet te veel te denken: Had ik maar dat? En wat als? Het heeft geen zin.”

Gevaar onderschat

Kinderlongarts Julie Willekens van het UZ in Gent waarschuwt ouders voor verstikkingsgevaar bij jonge kinderen. “Probeer uw kindje altijd in het oog te houden als het eet. Laat het nooit rond­lopen of spelen als het eet en zorg ervoor dat het goed kauwt.” De gevaren van verstikking worden onderschat, zegt de arts. “Per jaar zijn er zo’n vijftien gevallen in ons ziekenhuis. Die lopen meestal goed af maar het is inderdaad niet de eerste keer dat zo’n voorval een dramatische afloop kent. Het zou goed zijn mocht op voedingswaren een boodschap komen die ouders van jonge kinderen waarschuwt voor verstikkings­gevaar. Dat staat nu ook al op klein speelgoed.”

CEO Babybel: “Voortaan waarschuwing op onze kaasjes”

“We willen ons medeleven overmaken aan de ouders en familie van het kindje. Dit is een drama”, zegt ­Frederic Dufour, CEO van de firma Bel die onder andere Babybel op de markt brengt. “We kunnen alleen zeggen dat we na een vorig gelijkaardig voorval in La Louvière beslist hebben om op onze verpakking een boodschap te plaatsen die waarschuwt voor verstikkingsgevaar of verslikking bij jonge kinderen. Ik engageer me om dat nu zo snel mogelijk door te voeren.”