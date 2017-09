Elke dag belt er iemand naar Vlaamse pedolijn: “Dat is goed nieuws”

Dagelijks contacteert iemand de Vlaamse hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens. Niet alleen ­personen die zelf met zulke ­gevoelens worstelen, maar ook mensen die zich zorgen maken om iemand uit hun omgeving. “Sommigen geven aan dat ze hulp zoeken, maar evengoed willen ze ­gewoon eens hun ­verhaal doen.”

Stop it now! Bij die hulplijn kunnen mensen met pedofiele gevoelens in Vlaanderen sinds 19 mei terecht. Ook partners, familie, kennissen of betrokken professionals vinden er een aanspreekpunt. In de afgelopen maanden werd de hulplijn 127 keer gecontacteerd. En dat is best veel in ­vergelijking met de andere landen waar het project loopt, zoals ­Nederland.

De meeste mensen zochten contact via mail, een kleine helft via telefoon. De grootste groep waren mensen die worstelen met seksuele gevoelens voor en hun gedrag tegenover minderjarigen. Doorgaans ging het om mannen, maar er was ook contact met een vrouw. “Sommige mensen geven aan dat ze hulp willen”, zegt projectverantwoordelijke Minne De Boeck (Universitair Forensisch Centrum). “Maar evengoed willen ze gewoon eens hun verhaal doen. Personen met pedofiele gevoelens geven aan dat ze daaronder lijden, niet het minst omdat ze hun geheim vaak alleen dragen. Verschillende bellers kampten met zelfmoordgedachten.”

Dat zegt ook Kristof *, die al jaren worstelt met zijn seksualiteit en met de hulplijn een eerste, niet-veroordelend aanspreekpunt vond. “Ik beschuldig mezelf al meer dan genoeg, maar dat helpt niet. Wat wel helpt, is spreken over datgene waarover je normaal nooit kunt praten, zonder kwade blikken als antwoord te krijgen.”

Ook enkele personen die misbruikbeelden van minderjarigen bekeken, namen contact op met de hulplijn. De Boeck: “Als ze zelf contact opnemen, beseffen ze dat ze een probleem hebben, iets strafbaars deden en erger moeten voorkomen.”

Een tweede grote groep die contact opnam, bestaat uit mensen die zich zorgen maken over een naaste: ­enkele partners en familieleden, maar ook een collega. Een derde groep was op zoek naar informatie of had maatschappelijke vragen.

Minne De Boeck: “We weten dat ongeveer 1 à 3 procent van de mannen en vrouwen in Vlaanderen met deze problematiek worstelt. Als zij de weg vinden naar Stop it Now!, is dat goed nieuws: zo kunnen ze tenminste ergens terecht voor hulp.”* Kristof is een schuilnaam.