Auto vliegt in brand na achtervolging

Mechelen - Op het kruispunt van de Tervuursesteenweg met de Abeelstraat in Mechelen is zondagavond een auto gecrasht en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie.

De politie kon zondag nog niet veel details geven over de feiten, omdat het onderzoek nog in volle gang was. Vast staat dat een politieploeg een auto aan het achtervolgen was.

De bestuurder van de wagen die achtervolgd werd, verloor op het kruispunt van de Tervuursesteenweg met Abeelstraat de controle over zijn stuur en crashte. De wagen vloog in brand, maar de inzittenden konden het voertuig op tijd verlaten.

De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur doven. De wagen is wel totaal vernield. Het zou om een Volkswagen gaan.

De bestuurder van de auto werd door de politie meegenomen. Waarom de politie de achtervolging had ingezet, is niet duidelijk.

Omstreek 22u, ruim twee uur na de klap, was de rijbaan opnieuw vrij.