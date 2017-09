Red uw vel: niet te vaak een maskertje

Huidige trend in BV-land: schoonheidsmaskers. In Gert Late Night op Vier dook James Cooke in de handbagage van Astrid Coppens en bedacht hij elke aanwezige met zo’n hydraterend masker. Een dun vliesje, geïmpregneerd met allerlei deugddoende stoffen voor huid en bloedvaten. Het leverde geinige beelden op. Gert Verhulst met zo’n uitgewoond papiertje op zijn gezicht, dat is láchen. Actrice Hilde Van Mieghem raakte ­geïnspireerd en verspreidde zaterdagavond een soortgelijke foto. Het lijkt een rage te worden, maar misschien toch beter twee keer nadenken voor u het zelf uitprobeert.

Dat zegt Laura Timmermans, technisch adviseur-coördinator van de school voor schoonheidszorgen Denise Grésiac in Antwerpen, bekend vanBeautyschool op Vijf een paar jaar geleden. “Uiteraard is zo’n masker goed voor de huid. Het vliesje wordt bevochtigd, er komen stoffen vrij die de huid deugd doen, doorbloeden en hydrateren. Maar je doet dat beter niet elke dag. Om de week, hoogstens, maar liefst om de paar weken, afhankelijk van het huid­type. Zo’n masker is niet iets om lichtzinnig mee om te springen. Als je het te vaak gebruikt, kan je ­irritaties op je huid krijgen en daar is nog nooit iemand blij mee geweest.” Niet dat het gevaarlijk is. “Maar zo’n product werkt altijd – en dat is goed, want anders zou het zijn geld niet waard zijn. Alleen kan je huid het niet altijd aan.”