Paard slaat op hol tijdens stoet: vijf toeschouwers gewond

Assenede - Een op hol geslagen paard zette gisternamiddag een domper op de drukbezochte Gîr­naertfeesten in Boekhoute.

Rond kwart over vier raakten tijdens de traditionele stoet twee volwassenen en drie kinderen gewond toen een paard in het publiek terechtkwam. “Toen een fietser plots de stoet kruiste, schrok een paard zo hevig dat het achteruit het publiek inging”, zegt waarnemend burgemeester Servaas Van Eynde (Groen).

“De gewonden werden meteen geholpen door de hulpdiensten en overgebracht naar het AZ Alma. In overleg met de organisatoren van de Gîrnaertfeesten beslisten we dat de stoet, weliswaar in een ingekorte versie, gewoon kon doorgaan.”