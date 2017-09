Brandweer redt hele gezin uit vlammenzee

Aalst - “We hebben veel geluk gehad, de kinderen lagen te slapen en wij gingen ook bijna naar bed.” Een gezin uit de Kreupelveldstraat is zondagavond uit hun woning gered. Iedereen bleef ongedeerd. De uitslaande brand werd veroorzaakt door defecte droogkast.

De Aalsterse brandweer kreeg om 21.25 uur de melding binnen. Het korps en de collega’s uit Lede arriveerden vrijwel meteen ter plaatse. Dankzij de snelle interventie veroorzaakte de brand in de Kreupelveldstraat enkel materiële schade. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), die vlakbij aan de Gentsesteenweg woont, was als eerste bij het gezin. “Zes personen, onder wie een tweeling van twintig maanden, zijn tijdig in veiligheid gebracht”, aldus D'Haese. “Niemand raakte gewond en de brand was snel onder controle. De achterbouw ter hoogte van de keuken stond volledig in lichterlaaie, maar de brandweer heeft veel erger kunnen voorkomen.”

In het huis waren de eigenaar, zijn vrouw en hun drie kinderen aanwezig, alsook de zus van de eigenaar die op bezoek was.

Buren bieden hulp

“Het is snel gegaan”, aldus de 28-jarige zus. “De droogkast stond aan, maar begon te haperen en is in brand gevlogen. Het achtergedeelte was meteen verwoest. De kinderen lagen al te slapen en wij maakten ons klaar om naar bed te gaan. We zijn zo blij dat we dat niet hebben gedaan.”

Verschillende buren die zondagavond naar buiten kwamen, boden het gezin meteen kleren en hulp aan. In tegenstelling tot wat het gezin hoopte, bleek ook het woongedeelte zwaar beschadigd. “Het huis wordt volledig onbewoonbaar verklaard”, zegt de burgemeester. “Als de familie geen slaapplaats heeft, zoek ik voor hen een noodwoning of kunnen ze terecht in het opvangcentrum Niemandsland.” De vader van het gezin liet nadien weten dat ze een oplossing hadden. “Wij hebben familie in de Dr. De Moorstraat in Aalst bij wie we voorlopig terecht kunnen tot we een oplossing gevonden hebben.”