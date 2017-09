Ook op speeldag 7 vielen weer heel wat knappe goals op de Belgische velden. Na lang overleg selecteerden we deze drie goals, die kunnen meedingen naar de prijs voor ‘Doelpunt van de Week’! Standard-speler Paul-José Mpoku trapte zich in extremis nog in de lijst met zijn mooie goal tegen Eupen, de lijst wordt vervolledigd door de twee knappe goals van STVV in de Limburgse derby tegen Racing Genk!