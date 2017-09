Wout van Aert heeft geen uitleg na totale offday in Iowa: “Ik vecht tegen mezelf”

Groter kunnen contrasten niet zijn. Terwijl Mathieu van der Poel gisteravond in Iowa City brandhout maakte van de tegenstand, kende zijn grote concurrent een totale offday. Niets duel tussen de grote twee. Van Aert werd veertiende op ruim tweeënhalve minuut. Zijn uitleg: “Ik begrijp er niets van.”

Terwijl Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck en Quinten Hermans de podiumplaatsen bezetten, ging het allang over een andere naam: Wout van Aert. De wereldkampioen bakte er helemaal niets van in Iowa City en holde de hele tijd achter de feiten aan. Tegen Van der Poel had hij helemaal geen verhaal, maar ook de rest bleek plots veel te sterk voor Van Aert. Eenzaam reed hij na de finish door. Hij begreep het zelf ook niet. “Ik voelde al in de start dat het niet ging. Het was nog erger dan in Eeklo”, verwees hij naar de wedstrijd vorige week waar hij Van der Poel ook al moest laten gaan.

“Ik heb er geen verklaring voor en moet ook geen excuses zoeken. Ja, ik reed halfweg ook nog eens lek waardoor ik een halve ronde op een lekke band moest rijden, maar zelfs dat is geen uitleg. Als je niet goed bent, raak je elke steen. Dan krijg je lekke banden. Ook zonder die lekke band was ik in het beste geval ergens tussen plaatsen vijf en tien terechtgekomen. Het loopt gewoon niet goed voor mij. Hetzelfde met de temperatuur. Ja ik had er superveel last van. Maar dat is omdat je niet goed bent. Het was ocharme twintig graden. Dat kan je toch moeilijk extreem noemen?”

Wout van Aert Foto: BELGA

Maakt Van Aert zich nu grote zorgen? Vorige jaren startte hij altijd indrukwekkend aan het seizoen. “Twijfelen is voor niets goed”, besloot hij. “Maar uiteraard zag ik het liever anders. Op training gaat het nochtans wel goed. Maar het lijkt wel alsof ik heel traag in het crossgevoel kom. Ik vecht tegen mezelf in de wedstrijd. Er moet dus wel iets schelen, zeker?”

Winnaar Van der Poel: “Ik kon dat gat niet zomaar weggeven”

Er stond geen maat op Mathieu van der Poel, die met 43 seconden voorsprong op Laurens Sweeck over de meet reed in Iowa. “Maar het was een lastige wedstrijd, zeker met de hitte. Ik kwam naar de start met een koelvest, maar toen ik die uittrok was het meteen echt warm. Tijdens de wedstrijd werd het ook steeds warmer”, vertelde Mathieu van der Poel na de eerste WB-zege van het seizoen.

“Het was niet onverwacht dat ik goed weg was. Ik wilde zo goed mogelijk starten, niet per se zo vroeg al op kop komen. Maar het gat dat ik kreeg, kon ik niet zomaar laten dichtrijden door de rest. Ik had het eventjes moeilijk toen ik pech had met de ketting en mijn versnellingen, toen moest ik even doorzetten om in mijn tempo te komen. En nu? Ik ga voor drie op drie in Waterloo. De conditie die ik heb moet ik proberen aanhouden.”

Mathieu van der Poel Foto: BELGA

Laurens Sweeck (tweede): “Toen de zon erdoor kwam, werd het warmer”

“Mathieu was vandaag veruit de beste. Ik voelde in de tweede ronde wel dat ik rapper kon, maar ik heb mijn eigen tempo gereden. Ik zag wel snel dat Wout geen beste dag had en dat bleek even later ook. Ik dacht eerst dat hij het gat op Mathieu nog ging dichtrijden”, zo vertelde Laurens Sweeck na zijn tweede plaats.

“Ik ben blij dat Quinten Hermans erbij kwam, want dan konden we samen rijden voor het podium. Deze zege doet deugd, maar ik heb de hitte echt gevoeld. Ik kwam aan de start zonder drinkbus. Ik dacht dat het kouder ging zijn, maar toen kwam de zon erdoor en werd het echt warmer...”, aldus Sweeck, die eerder deze week al een wedstrijd won in Iowa. “Nu ga ik ook proberen in Las Vegas voor de zege te gaan”, aldus de man in vorm.

Laurens Sweeck Foto: BELGA

Quinten Hermans (derde): “Fantastisch om op het podium te staan”

“Het was een lastige race, maar het is fantastisch om op het podium te staan”, aldus de verrassende nummer drie, Quinten Hermans. “Vrijdag voelde ik al dat de vorm goed was, het heeft geholpen om toen een cross te rijden. Ik ben hier een eerste keer heel diep moeten gaan, want het was nodig.” Van der Poel reed in de eerste ronde al weg, Hermans was de enige die in eerste instantie enigszins kon volgen. “Hij reed gewoon te snel, ik kon niet aanklampen. Ik probeerde tijd goed te maken, maar met zijn techniek maakte hij het verschil in de bochten.”

Samen met Laurens Sweeck hield Hermans de rest op achterstand. “Laurens was een goede compagnon om voor het podium te rijden. Ik ben zeer tevreden met de derde plek. Ik ga nu kei hard blijven werken.”