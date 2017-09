Ex-woordvoerder Trump maakt opwachting tijdens Emmy Awards

In Los Angeles worden zondagavond (plaatselijke tijd) de Emmy Awards uitgereikt, de Amerikaanse televisieprijzen. De show had een opvallende gast: Sean Spicer, de voormalige woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, die regelmatig te kijk werd gezet in “Saturday Night Life” (SNL). Die NBC-show ging trouwens aan de haal met drie awards tijdens het eerste uur van de ceremonie.

Alec Baldwin kreeg de award voor beste acteur in een bijrol in een comedy-serie. De acteur kroop voor de tv-show in de huid van Trump, iets wat hem op enkele verbale uithalen van de president kwam te staan. Baldwin riep de acteurs en actrices op om niet te stoppen met wat ze doen omdat “het publiek op ons rekent”.

Daarnaast won het programma nog in de categorie voor variété-shows en ging Kate McKinnon aan de haal met de Emmy voor beste actrice in een bijrol in een comedie-serie. SNL was in totaal 22 keer genomineerd.

De verrassing van de avond kwam al vrij vroeg in de ceremonie toen Spicer zijn opwachting maakte. De 45-jarige Spicer verscheen op het podium nadat presentator Stephen Colbert zei dat “Er nog nooit zoveel mensen naar de Emmys zullen hebben gekeken. Punt!”, waarmee hij verwees naar de uitspraak van Spicer over de inauguratie van Donald Trump in januari van dit jaar. Spicer werd toen geconfronteerd met een aantal vragen over de toeschouwersaantallen tijdens de eedaflegging van Trump in Washington. Spicer, toen nog woordvoerder, zei toen dat het net het grootste toeschouwersaantal ooit was. Trumps adviceur Kellyanne Conway liet later verstaan dat Spicer zich voor deze uitspraak baseerde op “alternatieve feiten”.