Zucht van ellende bij KV Oostende: “Ik heb toch krediet? Is het niet, Hein?”

KV Oostende is KV Ellende geworden. Voorzitter Marc Coucke evalueert coach Yves Vanderhaeghe pas na 10 speeldagen en bijt nu – ook na de 1 op 21 – nog op zijn tanden. Tegen AA Gent probeerde KVO wel, maar de club is verkrampt. Dit zijn cijfers van een degradatiekandidaat.

Wat klagen die supporters van Anderlecht? In vergelijking met de kelderkraker Oostende-Gent werden zij nog verwend. “Proficiat Gent”, tweette Marc Coucke. “De match was niet om aan te zien, maar ik vermoed dat het resultaat jullie deugd doet.” Hoe hard snakt Coucke niet naar die eerste zege? Nog geen enkele wedstrijd gewonnen en de feestjes na de match voelen nu echt wel geforceerd aan.

“Kampioen gaan we niet meer worden, hè”, repliceerde Yves Vanderhaeghe. “Maar als trainer mag je niet twijfelen. De kwaliteit is er en in zeker vijf van onze zeven duels kon de match ook in ons voordeel kantelen. Jammer dat het niet lukt.”

Ook tegen AA Gent kon het ­anders lopen. Milic kopte op de paal, terwijl een misverstand tussen Lombaerts en keeper Vanhamel tot de 0-1 leidde. Veel gekker kan het niet meer worden, toch? De Buffalo’s plooiden daarna wel massaal terug, maar KVO vond de opening niet voor de gelijkmaker. Te veel lange ballen? “Ik zag wel wat combinaties, hoor”, zei Vanderhaeghe. “Maar we missen scherpte. Een zege kun je niet vragen op bestelling, maar duelkracht wel. Een gebrek aan inzet kun je ons niet verwijten.”

Het hoeft natuurlijk niet gezegd dat Coucke zenuwachtiger wordt. Op tv was te zien hoe hij enkele Gent-fans die hem hadden gejend weigerde een hand te geven. Daarna kwam Coucke toch op die beslissing terug. “Er zijn zo van die jaren...”, tweette hij nog.

Toch is de preses is voorlopig niet van plan om zijn trainer te slachtofferen. Zo’n trainerswissel sorteert niet altijd effect en een alternatief vinden is niet evident. Al kreeg Yves wel weer de vraag of hij voor zijn job vreest. “Waarom wordt die vraag keer op keer gesteld?”, antwoordde de coach. “Ik begrijp dat niet. Het bestuur sprak toch zijn vertrouwen in mij uit en ik heb toch krediet? Is het niet, Hein? Al weet ik ook wel dat we niet kunnen blijven verliezen.”

Mental coach

De fans die morren zijn voorlopig nog in de minderheid. Al steeg er wel gejoel op bij de vervanging van Berrier. De Fransman was niet goed, maar heeft de genius om op elk moment iets te kunnen forceren. Een aantal supporters vinden dat Vanderhaeghe met zijn wissels zelden een wedstrijdbeeld verandert. “Ach, bij elke vervanging zijn er wel die niet akkoord zijn.”

En zo wordt de druk wel hoger, want speeldag tien komt dichterbij en daarvoor wachten nog Genk, Kortrijk en Club. Woensdag is ook het bekerduel tegen Union van levensbelang. Nu Play-off 1 geen optie meer is, ziet de club dat als een reddingsboei. “Dat kan helpen om ons seizoen te redden”, besloot Vanderhaeghe. “Vorig jaar zagen we wat de bekerfinale teweegbracht en een zege tegen Union kan psychologisch erg belangrijk zijn.”

Vraag is wat het tij nog kan keren, want er is al veel geprobeerd: teambuilding, Coucke op training, gesprekken... Misschien eens een mental coach?

Luc Devroe. Foto: Photo News

Devroe: “Mental coach inschakelen? Waarom niet?”

Als sportief directeur is Luc Devroe loyaal aan zijn trainer. Meteen na de nederlaag tegen Gent en de 1 op 21 spreekt hij geen onvertogen woord over Yves Vanderhaeghe. Voor er misschien wel drastischer beslissingen moeten worden genomen, wil Devroe eerst alle andere middelen aanwenden om de crisis te bezweren. Van de spelers op scherp zetten tot psychologische bijstand.

Op de tribune zit Luc Devroe naast voorzitter Marc Coucke. Tijdens de match was het ook slikken voor het duo. “Zowel voor mij als de voorzitter was het pijnlijk”, aldus Devroe. “Pas in de 73ste minuut trapte Gent een tweede keer tussen de palen en toch verlies je hier 0-2. Het was gewoon slecht tegen slecht en wij hebben de pech dat de bal bij die eerste tegengoal verkeerd valt. Er was geen gebrek aan inzet, maar we zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

Devroe probeerde de spelers zelf nog eens op scherp te zetten door hen te raken in hun eergevoel. “We moeten niet rond de pot draaien. Met 1 op 21, de laatste plaats en nog geen enkele wedstrijd gewonnen zijn we gewoon een degradatiekandidaat. De zwakste tegenstander die we al troffen was Eupen en we verloren. De tweede zwakste was KV Mechelen en we wonnen ook niet. Hoe wil je dan dat ik het verwoord?”

De vraag blijft alleen hoe KV Oostende nog gereanimeerd kan worden. Gesprekken, teambuilding, versterking halen, Coucke op training... het passeerde allemaal al de revue. Wat schiet er dan nog over? Een mental coach inschakelen? “Waarom niet?”, klinkt het. “Alles moet in vraag gesteld worden, maar het hangt er ook vanaf hoe onze technische staf daartegenover staat. Zo evident is het allemaal niet. Ik zag zoveel goeie voetballers zoveel slechte passes geven. Al haal je nu een voodoopriester binnen: is het daarmee dan opgelost? We moeten gewoon eens geluk hebben dat we een wedstrijd kunnen winnen. Dat alleen al kan voor een psychologische klik zorgen. Hebben jullie gezien hoe uitzinnig ze waren bij AA Gent? Dat hebben wij ook eens nodig.”

Alles op de beker

De trainer slachtofferen is sowieso de allerlaatste optie en lijkt nog niet voor meteen. “Als de voorzitter zegt dat hij pas na tien speeldagen zal evalueren moet je niet aan zijn woorden twijfelen. Er zijn nog drie competitiematchen voor de volgende interlandbreak en dat we met Genk, Kortrijk en Club nog erg moeilijke matchen hebben, interesseert me nu niet. Bij het seizoensbegin zei iedereen dat we een gemakkelijk programma hadden en kijk nu. Zaterdag gaan we naar Genk en daar stelden we vorig seizoen onze bekerfinale veilig. Misschien moeten we ons daaraan optrekken, maar nu moeten we eerst bezig zijn met belangrijke bekermatch tegen Union van woensdag.”

Nieuw thuisverlies tegen een club uit 1B zou ook wel eens voor een fatale mokerslag kunnen zorgen. KVO laat alvast weten dat het geenszins van plan is de beker te laten schieten om zich zo volledig op de competitie te kunnen concentreren. “Integendeel”, besloot Devroe. “We kunnen ons zelfs niet permitteren om spelers te laten rusten. Als we winnen tegen Union zullen nog niet alle problemen opgelost zijn, maar we kunnen toch in een positievere flow komen. Het is een heel belangrijke match.”