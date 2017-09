Zucht van opluchting bij AA Gent: “Dit kon niet blijven duren, ik weet hoe het werkt in het voetbal”

Ivan De Witte heeft de ­komende dagen een pak mails te beantwoorden. Hij kreeg er vorige week véél, van supporters en supportersclubs die hem smeekten: “Toch niet Hein…” De Witte en Louwagie waren het hoegenaamd niet van plan, neen.

Diezelfde supporters onderstreepten gisteren in de Versluys Arena nog eens publiekelijk hun geloof in hun kampioenenmaker met een spandoek.“Niet gezien”, zei de keizer van Gent glimlachend na de match. “Maar ik kan de supporters niet genoeg bedanken voor hun vertrouwen. Zij weten wat hier de afgelopen jaren is neergezet. En ze hebben ook voorgaande zes matchen gezien.”

Maar toch, na de eerste zege van het seizoen zinderde de Gentse opluchting van aan de zeedijk tot op het Gentse Sint-Pietersplein. De goal van Louis Verstraete werd door de supporters met de spelers gevierd als pakweg een overwinning op Wembley. En De Witte, die vooraf toegaf dat de zenuwen wel heel strak stonden, blies na de 0-2 alsof hij een boksmatch van 90 minuten achter de rug had. En Hein Vanhaezebrouck? Ook opgelucht, onmiskenbaar. Maar hij bleef Hein Vanhaezebrouck. “Niet snel euforisch. Maar wel heel blij natuurlijk.”

Hij had ook wel gezien dat zijn ploeg de eerste helft verkrampt had gespeeld. “Het was duidelijk dat beide teams toen problemen hadden met negatieve stress. Wij konden met wat geluk via Kubo scoren, maar Oostende had met die bal op de paal evengoed een goal kunnen maken.”

De stress van een degradatieduel was het. Het spel van de Buffalo’s was dat van een ploeg die onderin staat. Maar die ene goal bleek zó belangrijk. Want na de rust slaagden de Buffalo’s er wél in om controle te houden. Oostende probeerde wel met man en macht, maar de Gentse verdediging gaf deze keer eindelijk eens geen krimp.

“Alleen enorm stresserend dat we tot de 90ste minuut moesten wachten tot Louis Verstraete de doodsteek kon geven”, aldus Vanhaezebrouck. “Dat hadden we beter moeten uitspelen. Jullie weten hoeveel punten we dit seizoen al hebben verloren na de 86ste minuut.”

Plezante busrit

Maar eind goed, al goed. Hij had zijn smile helemaal teruggevonden. “Dit kon ook niet blijven duren, ik weet hoe het werkt in het voetbal. Uiteindelijk telt maar één zaak: winnen. Maar we hebben samen een aantal dingen bijgesteld, ik kan ook luisteren. Vergeet ook niet dat we met nogal wat blessures worstelden. Het komt er nu wel op aan in Geel voor de beker te bevestigen. We missen al Europa, misten al half de Belgische competitie, de bekercompetitie nu al mislopen zou wel heel schandalig zijn.”

Maar dat mocht nog even wachten, eerst was er nog een plezante busrit Oostende-Gent. Met een spelersgroep waar de opluchting van afdroop. “De manier waarop telde niet. Alleen winnen telde.” De Witte was al aan het mailen. “Beste fans, Hein blijft nog een heel tijdje.”

Michel Louwagie: “Ik had echt last van stresszweet”

“Het is heel moeilijk om mijn blijdschap te omschrijven”, zuchtte Michel Louwagie. De stress had zich gisteren duidelijk meester gemaakt van het Gentse topduo. Zelden volgden ze een match gebukt onder zo veel druk. “Ik had echt last van stresszweet. Het was jaren geleden dat ik dit meemaakte, meer bepaald van het seizoen 2012-2013. Dat zegt heel veel.”

Toch zag de Gentse manager ondanks alle tegenslagen de voorbije dagen tekenen van hoop. “Dit seizoen kwamen heel veel elementen samen. Als ik ooit een boek schrijf, dan is dit toch de moeilijkste en eigenaardigste periode van mijn leven. Maar ik zag zaterdag de volledige training en ik merk ook dat de geblesseerden stilaan terugkomen. Foket, Saief, dat zijn echt transfers voor ons. Maar één zwaluw maakt de lente niet. Je moet voorzichtig zijn, ik ben nu ook zeker niet euforisch.”

Uiteraard kwam het mogelijke ontslag van Hein Van­haezebrouck nog eens ter sprake. “Is Hein zwaar in twijfel getrokken?”, vroeg Louwagie. “Er komt altijd veel druk bij de voorzitter en mezelf. Maar we zijn erin geslaagd de rust te doen terugkeren en in die zin was de uitspraak van onze voorzitter zeer belangrijk: zelfs als we verliezen in Oostende, gaan we door met Hein.”

Waarop ook voorzitter Ivan De Witte: “Uiteraard worden er allerlei vragen gesteld als het zo slecht loopt. Toen ik deze week bepaalde opinies las, besefte ik dat ik hier een einde moest aan maken en daarom heb ik die mededeling geformuleerd. Maar de ontlading na deze overwinning was sowieso gigantisch. Nu kun je toch met iets meer rust werken aan de toekomst.”